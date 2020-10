Catalunya tanca bars i restaurants i redueix al 30% aforament centres comercials

La crisi del coronavirus

Redacció

14.10.2020 | 15:29

El comitè del Pla d'Emergències de Protecció Civil (Procicat) de Catalunya ha aprovat avui tancar tots els bars i restaurants de la comunitat durant 15 dies, reduir l'aforament dels centres comercials al 30% i el dels gimnasos al 50% per intentar contenir l'avanç de l'epidèmia de Covid.

El Govern català ha convocat per a les 13.30 hores d'avui una roda de premsa per informar d'aquestes noves mesures restrictives, que també inclouen deixar de fer classes presencials a les universitats i suspendre durant dues setmanes totes les competicions esportives catalanes -federades, escolars o privades- per tallar l'escalada dels contagis. La situació epidèmica a Catalunya s'ha agreujat avui amb la suma en les últimes 24 hores de 1.620 nous contagis, 23 morts i 40 nous hospitalitzats, de manera que ja són en total 1.024 pacients de Covid-19 ingressats, 189 d'ells a l'UCI, 17 més que ahir, el mateix nombre que hi havia el 26 de maig.