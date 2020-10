14.10.2020 | 15:44

En unes poques hores, l'Ajuntament ha convocat i anul·lat un acte organitzat per commemorar els deu anys del Consell Interreligiós de Terrassa. L'acte commemoratiu estava previst per les 19 hores a la sala de premsa de l'Ajuntament, tot i que no es permetia l'accés; s'havia de retransmetre per "streaming" al canal municipal de Youtube. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, el presidiria.