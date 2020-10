Projecció d'imatges en 3D en el tanatori del grup Altima a l'avinguda del Vallès, a Terrassa. Projecció d'imatges en 3D en el tanatori del grup Altima a l'avinguda del Vallès, a Terrassa.

Àltima aplica tecnologia 3D per personalitzar l'últim comiat

Redacció

13.10.2020 | 20:25

La incineració ha estat aquest any l'opció majoritària a moltes grans ciutats, com Terrassa o Barcelona, on en molts moments, en el context de la pandèmia, ha superat de llarg el 50 %. Tot i ser una tendència a l'alça, sovint moltes famílies eviten presenciar la fase de la introducció del...