No portaven mascareta però sí drogues

13.10.2020 | 15:23

La Policia Municipal va denunciar el dilluns dues persones per no portar mascareta, i per dur a sobre drogues. Dues denúncies en un moment. La intervenció es va fer a la Rambla d'Ègara, a prop del carrer de Grànius, a les sis de la tarda. Els agents van aturar els dos individus per no dur la mascareta. Els van escorcollar i els van intervenir marihuana: 127 grams a un i 3,2 grams a un altre. El primer quedà investigat per un delicte contra la salut pública, de tràfic de drogues.