El Govern demana sacrificis i anuncia noves directrius

La crisi del coronavirus

13.10.2020 | 08:08

El virus segueix avançant a Catalunya i ha assolit ja un risc de rebrot (EPG) de 311 punts, quan a partir dels 100 punts es considera alt. El Govern demana més "sacrifici" als ciutadans i prepara noves mesures a aplicar aquesta setmana, va informar l'agència EFE. Segons el vicepresident Joan Aragonès, és necessari un pas més, més enllà de les mesures de mans, distància i mascareta: "Cal sacrificar activitat social per garantir la salut de les persones en les pròximes setmanes i un nivell adequat de resposta del sistema sanitari".

El Govern prendrà aquesta mateixa setmana noves mesures, atès que s'acosten "dies difícils". Es preveu que les mesures tinguin incidència en activitats econòmiques, més que limitar l'activitat entre zones geogràfiques, com els ja aplicats confinaments perimetrals.

Aragonès va subratllar que Catalunya ha guanyat en aquests mesos "capacitat d'anticipació" al virus, el que "permet prendre millors decisions": "És hora que actuem amb la màxima responsabilitat i fem tots els esforços necessaris".

Alba Vergés, consellera de Salut, va animar els catalans a actuar com "un equip de 7,5 milions de persones". Va dir que "és imprescindible reduir l'activitat social", el que significa fer reunions i sopars només quan sigui impossible evitar-ho, minimitzar les trobades físiques amb altres persones, evitar escapades de cap de setmana o activitats d'oci com partits de futbol entre amics. Vergés va anunciar que a Catalunya es començarà a aplicar una nova tècnica, anomenada "pooling", amb la qual es poden agrupar vuit proves en una sola analítica. Aquesta nova tècnica s'aplicarà en zones de baixa prevalença del virus.