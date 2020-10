Noves mesures restrictives a Terrassa els pròxims 15 dies

12.10.2020 | 12:59

El Procicat ha aprovat la proposta de mesures especials a Terrassa i altres 14 municipis del Vallès Occidental per reduir l'augment de contagis de Covid-19. Aquestes mesures entraran en vigor quan es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i s'aplicaran durant 15 dies. Es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i que redueixi al màxim l'activitat social i limiti els contactes, tant com sigui possible.

A l'hostaleria i restauració, s'eliminarà el consum en barra i sempre s'haurà de realitzar a la taula. També es limitarà l'aforament tant a l'interior com a l'exterior un 50%. L'horari de tancament d'aquests establiments serà a la 1:00 hores com a màxim.

Pel que fa a l'activitat comercial, s'haurà de dur a terme evitant qualsevol aglomeració, i tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la distància física de seguretat s'establirà en 1,5m. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5m2 per persona.

Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, hauran de limitar l'assistència al 50% de l'aforament.

Juntament amb Terrassa els municipis afectats per la resolució són: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Matadepera; Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, i Viladecavalls.