Un 41% d'espanyols recolzarien la república en un referèndum i 35%, la monarquia, segons una enquesta

Redacción

12.10.2020 | 11:27

Una enquesta impulsada per la Plataforma de Mitjans Independents (PMI), i publicada aquest dilluns coincidint amb la celebració del 12 d'octubre, revela que en un hipotètic referèndum, un 40,9% d'espanyols recolzaria la república com a sistema d'organització de l'Estat davant un 34,9% que es decantaria per la monarquia. L'enquesta de l'Institut d'Opinió 40dB inclou una valoració de la ciutadania sobre les institucions. Aquí la millor nota l'obtenen les Forces Armades (6,2), l'única que aprova, seguida del Poder Judicial (4,7) i la monarquia (4,3) per sobre del Parlament (4,2), els sindicats (3,7) i els partits polítics (3).