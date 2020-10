Òscar Negre, gerent de promocions d'obra nova de Metrovacesa, en el seu despatx. Òscar Negre, gerent de promocions d'obra nova de Metrovacesa, en el seu despatx.

"L'aturada va ser momentània, ara el mercat està bé a Terrassa"

L.M. Andrés

09.10.2020 | 19:10

S'ha despertat bastant interès per l'obra nova a Terrassa i també s'ha detectat un canvi de tendència en la demanda per la importància que han adquirit els habitatges amb espais més grans, com dúplex i plantes baixes amb jardins. Ara estan més valorats". Ho diu Óscar Negre, gerent de...