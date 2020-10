Els investigats han estat citats a declarar al Palau de Justícia, a la Rambleta del Pare Alegre. Nebridi Aróztegui Els investigats han estat citats a declarar al Palau de Justícia, a la Rambleta del Pare Alegre.

La Justícia investiga sis empresaris per una trama de frau fiscal a Terrassa

Javier Llamas

09.10.2020 | 19:10

Un jutjat de Terrassa investiga sis empresaris acusats per la Fiscalia de buidar el patrimoni d'una empresa immobiliària per a no fer front a les obligacions amb Hisenda. Són considerats presumptes autors d'un delicte de frustració de l'execució, d'insolvència punible, comesa, en alguns casos, fa més...