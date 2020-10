Cs proposa més informació

10.10.2020 | 04:00

El portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs), Javier González, reclama que l'Ajuntament "posi en marxa noves campanyes informatives per a divulgar les millors pràctiques per a prevenir els contagis" de coronavirus. Entre les iniciatives que proposa la formació taronja destaquen "insistir en l'ús de mascaretes en els llocs interiors en general", així com "una campanya específica per a hostaleria i restauració per a fomentar la ventilació dels locals i l'ús continuat de mascaretes entre els clients i assegurar així que puguin continuar amb la seva activitat". González destaca que la principal recomanació sobre la qual s'ha de posar l'accent és "l'ús continuat de mascaretes en els espais tancats". El responsable de Cs admet que l'Ajuntament ha fet un important esforç d'informació i els terrassencs han demostrat un gran civisme, però afegeix que diversos estudis "han anat aportant dades cada vegada més precises sobre els hàbits sanitaris i les vies de contagi del virus". En aquest sentit, González explica que "els científics adverteixen que el risc de contagiar-se de Covid-19 en interiors podria ser vint vegades major que en l'exterior". Universitats i revistes científiques "estan arribant al consens que la transmissió per contacte en tocar objectes no és tan significativa com se sospitava, mentre que la immensa majoria dels contagis es donen per aerosols respiratoris".