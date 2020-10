Al balcó i amb el menjar encès a la cuina

09.10.2020 | 19:10

Una persona es va quedar tancada ahir al balcó d'un habitatge de Can Roca. I tenia una olla al foc. Els bombers van intervenir. Van ser avisats a les dues de la tarda i van enviar una dotació al lloc, l'avinguda de Béjar, per rescatar la persona afectada i comprovar que no hi havia incendi. No va passar res més....