Serveis mínims per a la vaga als centres educatius

08.10.2020 | 21:12

La Generalitat ha decretat serveis mínims per a la vaga convocada als centres educatius per avui i el pròxim dia 15 d'octubre pels sindicats CGT i Sindicat de Professors de Secundària (Aspepc-sps). Segons l'edicte de serveis mínims de la conselleria de Treball, en el context de pandèmia que afecta el sistema escolar es justifica un increment dels serveis mínims fixats respecte anteriors vagues de sector. En aquest sentit, la Generalitat ha decretat garantir la presència d'una persona de l'equip directiu per cada centre; per a l'alumnat d'infantil i primària, que és el que requereix d'una vigilància més acurada, s'estableix la presència de dues persones docents per cada quatre unitats o aules.

Secundària

Per a l'etapa de secundària s'estableix una persona docent per cada tres unitats o aules i el 50% de les plantilles als centres d'educació especial i a les llars d'infants, atès que es tracta de col·lectius amb una necessitat d'atenció diferent. Segons la resolució, els serveis mínims no s'estableixen per a l'activitat docent, sinó per garantir la seguretat dels menors de 16 anys. Els sindicats convocants van denunciar que la Generalitat no havia fet pública la resolució amb els serveis per a la vaga educativa, quan es fa habitualment uns dies abans de la convocatòria per poder organitzar els serveis mínims als centres educatius. En un comunicat, els dos sindicats van atribuir la no publicació de serveis mínims "a la voluntat d'invisibilitzar aquesta vaga".