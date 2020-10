Dos mossos salven una noia que es volia llençar d'un balcó en ser desallotjada

Javier Llamas

08.10.2020 | 21:12

L'anaven a desallotjar ahir. Presa d'una tensió insuportable, es va deixar caure pel balcó en presència d'uns mossos. Però els mossos la van salvar. Una policia la va agarrar del braç en l'instant últim i un company la va agafar com va poder, del coll, per a ficar-la de nou en l'habitatge, el tercer pis de Guadalhorce en el qual la noia havia entrat a viure unes hores abans.

Pel que sembla, dues noies, una d'uns 18 anys, una altra d'uns 19, totes dues d'origen marroquí, es van introduir ahir en un habitatge buit del barri de Guadalhorce. Seguien el mètode que han usat molts altres en els últims anys. Molts altres segurament engalipats per les anomenades "màfies de l'okupació", que traspassen pisos que no són seus. A canvi de diners, 500, 600 euros, depèn, reben claus i pany. Les dues noies van entrar en el pis a les 9.40.

El pis és propietat d'un banc. A tenor de la informació que ha transcendit, va sonar l'alarma i algú enviat per l'entitat propietària va acudir a Guadalhorce. El pany estava canviat. Al migdia van arribar els mossos, una parella, un home i una dona. Hi havia allà diverses persones: gent de l'empresa immobiliària que gestionava l'habitatge i un manyà. I dues noies.

Elles semblaven aterrides. Van entrar en pànic en veure als agents. Una d'elles, que havia estat menor no acompanyada (MENA), de 18 anys, es va tornar boja i en la seva bogeria transitòria va córrer cap al balcó d'aquell tercer pis, i es va agarrar de la barana per a tirar-se al buit. Nombrosos veïns van veure l'escena, sobresaltats, i van sentir els crits d'histèria. I van observar a la mossa acostar-se a la jove per a intentar calmar-la. Allò no tenia sentit, segurament havia caigut en un parany, però tot podia anar bé, els serveis socials podrien canalitzar la situació.

Tot eren nervis surant en l'ambient dens. La jove seguia al balcó, va alçar una cama. I es va deixar caure, però allí estava la mossa, que en el moment darrer la va agafar del braç i la va pujar, ràpid, amb força. El mosso era allà també. No s'havia deixat veure del tot per a no pertorbar la maniobra de la seva companya, però va actuar amb decisió, agarrant del coll a la noia per a ficar-la dins de l'habitatge. I ella es resistia amb feresa, donant puntades, esgarrapades, cops de puny, però els mossos van aconseguir immobilitzar-la. La noia va sofrir convulsions. Van arribar sanitaris del SEM que la van atendre i la van estabilitzar. La policia va haver d'obrir diligències per atemptat.

Al carrer de Guadalhorce encara ressonaven els aplaudiments dels veïns als policies.