La Maria Cecilia desallotja l'habitatge de La Maurina complint l'ordre de desnonament

L.M.A.

09.10.2020 | 15:33

El procés judicial de desnonament de Maria Cecilia, veïna del carrer de Don Bosco, a la Maurina, ha culminat avui. La dona, de 78 anys, ha abandonat l'habitatge al voltant de les 1.30 de la tarda, amb la qual cosa s'ha complert la sentència del passat 5 de febrer. El procés judicial el van engegar els fills del propietari de l'habitatge, que va morir el desembre del 2018, amb el qual la Maria Cecilia va mantenir una relació sentimental i convivia des de feina alguns anys a l'immoble motiu del litigi. La defensa d'aquesta veïna han demanat a la comissió judicial vint dies de marge més perquè la dona abandonés la casa però els propietaris de l'immoble s'han negat al·legant que ja havien donat un marge més que suficient. Molts veïns han seguit al carrer el desnonament, en el que fet acte de presència els mossos d'esquadra. Hi ha hagut moments de cert nerviosisme, sobretot quan la Maria Cecilia, plorant, ha sortit per la porta i s'encarat amb un dels dels fills però la cosa no ha passat a més.