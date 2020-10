L'Ajuntament condemna l'agressió LGTBI-fòbica d'ahir als FGC

09.10.2020 | 12:00

Un jove terrassenc va patir ahir al matí una agressió LGTBI-fòbica a la Línia S1 de FGC. L' Ajuntament ha emès un comunicat condemnant enèrgicament els fets. "Al segle XXI no es poden tolerar atacs d'aquest tipus contra els drets de les persones a la lliure expressió i orientacions afectives, sexuals i identitats de gènere, diferents de les normatives", s'afirma en el comunicat. A més, l'Ajuntament ha activat els recursos del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere per poder atendre a la persona que ha patit l'agressió, i oferir-li tot el suport, i

assessorament, que pugui necessitar.

Terrassa, des de l'any 2014 compta amb el Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere, que de manera transversal, entre entitats, institucions, sindicats i el mateix Ajuntament, cerca fomentar el respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere com a valor a defensar des de l'entitat o institució.