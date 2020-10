Fotos del rei cremades al Raval

Javier Llamas

08.10.2020 | 21:12

"El Borbó torna a Catalunya. Li donem una càlida benvinguda?". Així començava la convocatòria. "Ni rei ni corona. Independència", prosegguia, per després cridar a una crema "popular" de fotos de Felip VI. I així va ser: desenes de persones és van concentrar ahir al vespre al Raval de Montserrat, responent a la convocatòria de l'ANC. I van cremar fotos del rei, que té previst visitar avui Barcelona.

"Que vingui a Barcelona i el cap li tallarem", cantava un home. Abans de la crema dels retrats a sobre d'un bidó es va llegir un manifest "contra la monarquia corrupta", contra l'Estat espanyol que continua la seva acció "delirant" contra el poble de Catalunya, segons el parer dels convocants. La visita reial és "una nova provocació de l'Estat", d'una farsa de poder polític "que estafa i roba".

L'acte era un més dels organitzats per l'Assemblea Nacional Catalana (aquí, Terrassa per la Independència) a Catalunya per a expressar la seva oposició al rei d'Espanya i mostrar el rebuig a la seva visita. Felip VI estarà avui a Barcelona. Això d'ahir, doncs, era una bestreta local per a escalfar l'ambient, mai més ben dit, de cara a les mobilitzacions previstes avui al matí, a les deu, al costat de l'estació de França i el monument a Colom. "Fora les forces d'ocupació, que se'n vagin", va cridar el lector del manifest. Per cada foto cremada s'escoltava "un greuge i una dedicatòria. Per Josep Rull, per exemple.