Detingut: anava sense carnet i amb DNI fals

09.10.2020 | 15:12

La Policia Municipal va detenir aquest dijous un individu que conduïa sense carnet i va presentar una documentació d'identitat falsa. Els agens van aturar el cotxe al carrer del Bages a les cinc de la tarda. Els policies van comprovar van comprovar que les dades del conductor no constaven a la DGT i que el document d'identitat que havia presentat tenia indicis de ser fals. El conductor va ser traslladat a la comissaria del Cuerpo Nacional de Policía per ser identificat, i es va acreditar que li constaven dues identificacions diferents. Finalment, va quedar detingut per un presumpte delicte contra la seguretat vial i per falsificació documental.