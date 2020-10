A Ballart no li ha de "tremolar el pols" davant fons voltors i bancs

L.M. Andrés

08.10.2020 | 21:12

Membres de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es va manifestar ahir, al Raval de Montserrat, per denunciar l'incompliment de la Llei 24/2015 per part de bancs i fons d'inversió, i també del mateix Ajuntament, perquè s'han assenyalat dies de desnonament pels ocupants de quatre habitatges a Terrassa sense que abans s'hagi fet una oferta de lloguer social. Així ho va assegurar Paqui García, portaveu de la PAH, en la seva intervenció davant de l'Ajuntament. "Estem detectant casos en què els grans tenidors intenten burlar la Llei, o directament la salten, arribant dates de desnonament en comptes de les ofertes de lloguer social obligatori que marca la Llei. I això no hauria de passar perquè, preveient-ho, la Llei 24/2015 permet i obliga als ajuntaments a multar als que la salten, amb sancions de fins a 90 mil euros. També hi ha molts casos on l'Ajuntament es desentén de reallotjaments obligatoris, vulnerant així també la norma, com els grans tenidors", va afegir.

En aquest sentit, els manifestants van demanar a l'Ajuntament de Terrassa que sancioni als propietaris d'aquests quatre pisos. "Els que volen saltar la Llei, ho fan; l'Ajuntament ha de controlar. Per això és important que s'imposi una primera multa", explica Guillem Domingo, també de la PAH. Les pancartes que es van exhibir ahir al Raval feien referència a aquest particular: "Ballart y Melgares; si bancos y fondos buitres se saltan la ley=multas" o "Desahucios sin alquiler=90 mil euros de multa" eren algunes de les inscripcions. Perquè la PAH va denunciar ahir quatre casos però, segons explica Garcia, n'hi ha molts més. "Estem parlant de com a mínim 8 casos (a Terrassa), en els que s'incompleix o hi ha risc clar que es vulneri la Llei durant les setmanes vinents o mesos. I aviat seran una desena, ja que si no controla anirà més. Per denunciar-ho, els afectats han notificat a la propietat que ha de fer l'oferta, i a l'Ajuntament -per instància, de l'incompliment. Per tant, en estar-ne plenament informats, és obligat i imprescindible que l'Ajuntament actuï", explica Garcia.

Poden acabar al carrer

Ahir, es van denunciar els casos d'Abderrahim Yaya, Edwin Raül Céspedes, Lubdivia Bello Alfonso i Soumaya Lakhial. Els propietaris són el fons d'inversió Divarian (els tres primers) i el BBVA, l'últim. "Tots els casos són famílies que poden acabar al carrer i demostren que s'estan incumplint la Lley 24/2015, però els de la Lubdivia i de la Soumaya són escandalosos i indignats. El primer perquè el mateix Ajuntament no reallotja com marca la Llei, I el de la Soumaya perquè, fet el requeriment pel lloguer social a finals d'agost per part de l'Ajuntament, va patir un intent de desnonament a l'octubre que es va aturar amb moltes dificultats i ara tornen a demanar que s'assenyali el llançament pel 25 de gener", explica aquesta portaveu.. "No entenem per què l'Ajuntament no ha posat ja 3 multes de 90 mil euros a Divarian i al BBVA, quan eludeixin les seves obligacions legals. A la banca i als voltors no se'ls pot donar ni un pam de marge; si no es compleix la Llei; la multa ha d'estar preparada i imposar-se!". I va demanar a l'alcalde actuar "sense que li tremoli el pols.