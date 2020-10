PCR porta a porta a Terrassa

09.10.2020 | 16:27

Augmenten en punts de Terrassa els contagis per coronavirus i avui s'han començart a fer PCR por a porta. Ll'Ajuntament de Terrassa i el Departament de Salut de la Generalitat han establert una estratègia conjunta en la lluita contra la Covid-19 basada en la intervenció comunitària per controlar amb rapidesa i en zones específiques la transmissió del virus. Avui s'ha iniciat una actuació que consisteix a fer proves PCR porta a porta en alguns edificis de l'àrea d'influència del CAP Terrassa Est de la ciutat, amb l'objectiu de detectar casos positius asimptomàtics en aquesta zona, amb una alta incidència de casos detectats. Segons el Consistori, "es tracta d'una acció preventiva dirigida a frenar l'expansió del

virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària". El pròxim dia 14 d'octubre es farà també una intervenció comunitària porta a porta en una zona delimitada del Centre d'Atenció Primària (CAP)Terrassa Oest.

Els resultats de la PCR estaran disponibles en unes 48h a l'aplicació La Meva Salut i, a més, s'enviarà un SMS als casos negatius i es contactarà per telèfon amb els casos positius per donar-los la informació oportuna dels passos a seguir. L'Ajuntament indica que aquest sistema de fer proves a la comunitat es fa per aturar l'extensió del virus, "per assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones". Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones infectades, "ja que algunes persones no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn". El govern municipal fa èmfasi en la importància de fer l'aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas. Les accions estan impulsades pel Departament de Salut, amb la col·laboració de

l'Ajuntament de Terrassa, el Consorci Sanitari de Terrassa, Mútua Terrassa i el Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès.