La PAH critica l'Ajuntament per desnonaments sense oferta de lloguer social

L.M. A.

08.10.2020 | 12:46

Membres de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca s'han manifestat en el matí d'aquest dijous, davant de l'Ajuntament, per denunciar 4 casos "d'incompliment de la Llei 24/2015 per parts de bancs i fons" d'inversió que obliga a oferir un lloguer social als ocupants d'habitatges abans de ser desnonats. També han criticat a l'Ajuntament per no imposar les multes previstes a la mateixa normativa, de fins a 90 mil euros, als tenidors d'aquestes vivendes, tal com ha explicat Paqui, García, portaveu de la PAH. Aquest desnonaments estan previstos pels mesos d'octubre i de novembre. "Volem una ciutat lliure de desnonament on l'Ajuntament defensi les famílies fins a les últimes consequüencies", ha dit Garcia.