El grup Gran Reserva, amb Josep Maria Farràs, inaugura aquest vespre la programació. Mireia Izquierdo El grup Gran Reserva, amb Josep Maria Farràs, inaugura aquest vespre la programació.

El Festival de Jazz comença la seva edició pandèmica

Santi Palos

07.10.2020 | 20:39

Per l'estat d'alarma a causa de la Covid-19 no es va poder fer com sempre al març; la presència de músics internacionals és més reduïda (de la programació original han saltat Trudy Lynn, Lew Tabackin, Catheribne Rusell, Avishai Cohen, Andy Shepard, Luna Cohen, i també Joachim Kühn que...