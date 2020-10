Èxit de captació al setembre

08.10.2020 | 04:00

El Banc de Sang, en col·laboració de Salt Idiomes!, ha finalitzat la campanya del mes de setembre que tenia com a objectiu arribar a les 700 donacions que, de fet, s'han superat. Les xifres finals han estat: 757 donacions de sang; 65 de plasma; 5 de plaquetes; 64 Redmo (Registre de donants de medul·la òssia); 74 nous donants i 130 oferiments (persones que en volien donar però que per algun motiu no han pogut). Durant la campanya es va sortejar un curs d'anglès, per gentilesa de Salt Idiomes! La guanyadora ha estat Francisca Esteban López, donant de sang des de 1995. Justa la seva darrera donació, amb la que ha guanyat el premi, ve a ser la número 40 que feia. El passat dimarts, José Luis Cano, gerent de Salt Idiomes!, va fer l'entrega del premi.