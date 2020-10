Una estrella d'Israel per al primer concert internacional

08.10.2020 | 04:00

Yonathan Avishai, que dissabte actuarà a la Cava en formació de trio (Yoni Zelki al baix i Donald Kontomanou en la bateria), amb el saxofonista cubà Ariel Bringuez de convidat especial, no formava part de la programació original del 39è Festival de Jazz de Terrassa. Amb l'ajornament, l'organització ha pogut incorporar-lo i portar per primera vegada a la nostra ciutat a aquest pianista, un dels grans de l'actual escena del jazz d'Israel, intèrpret excepcional i compositor de temes carregats d'emocions i subtileses. Ens arriba, a més a més, en un dels millors moments de la seva carrera. L'any passat va publicar dos discos, "Joys and solituds" i "Playing the room"(aquest en duet amb el trompetista Avishai Cohen) pel prestigiós segell ECM, i la revista francesa Jazz Magazine va anomenar-lo "Musicien étranger de l'année".

La trajectòria de Yonathan Avishai ja és tan llarga com intensa. Apassionat pel jazz des de ben petit, a 14 anys ja dirigia els seus propis grups i aviat va començar a acompanyar els artistes nord-americans que giraven per Israel. Formava part de The Left Bank, un col—lectiu de promoció de la creació musical de Tel Aviv.

Influït tant pel free jazz de l'Art Ensemble of Chicago com pel cool del Modern Jazz Quartet, Yonathan Avishai ha aconseguit un estil personal, sobri i profund de fer música.