08.10.2020 | 12:32

Els bombers han actuat aquest matí al carrer de Balmes, cantonada amb l'avinguda de Josep Tarradellas, per tal de donar suport a una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). L'ambulància s'havia desplaçat al domicili d'un particular, a causa d'un problema greu de salut, però els membres del SEM no podien accedir a l'habitatge, i han requerit l'actuació dels bombers.