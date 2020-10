Alarma de foc per una tetera a Terrassa

08.10.2020 | 15:50

El fum provenia d'una tetera que algú havia deixat al foc abans de marxar. El 112 va informar la Policia Municipal, a les 3.40 de la tarda del dimecres, d'un possible incendi a l'interior d'un domicili al carrer de Sant Crispí, a Ca n'Anglada. Agentes locals i bombers s'hi van desplaçar. Els bombers van accedir a l'interior de l'habitatge i van comprovar que el fum provenia d'una tetera deixada al foc. No hi havia ningú. L'habitant del pis va arribar poc després i va ser identificat per la policia.