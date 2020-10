La UPC guardona una investigadora de la miopia

Santi Palos

06.10.2020 | 20:39

Des de l'any 2015, la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la UPC inaugura el seu curs acadèmic amb el lliurament Premi Internacional a l'Optometrista de l'Any, atorgat en reconeixement a una trajectòria acadèmica i professional. Avui el rebrà, en una cerimònia virtual, Padmaja Sankaridurg, una de les principals investigadores del món de la miopia.

D'origen indi (es graduà el 1989 a l'Elite School of Optometry de Thanjavur), Sankaridurg és la directora del programa de l'Institut Brien Holden sobre aquest problema visual, el més comú al món, i catedràtica de l'Escola d'Optometria i Ciències de la Visió de la University of New South Wales (UNSW) d'Austràlia. Ha publicat més de 85 articles en revistes indexades i revisades per parells, és inventora de nombroses patents i participa en programes de recerca sobre dispositius òptics i estratègies farmacèutiques per al control de la miopia.

La conferència que Sankaridurg impartirà a l'acte del Premi Internacional a l'Optometrista de l'Any, tractarà sobre "l'actual prevalença de la miopia i l'alta miopia i les estimacions futures", afirmen fonts de l'UPC. La investigadora explicarà "les possibles conseqüències de l'augment de la prevalença [proporció de persones afectades per una malaltia en relació amb el nombre total d'habitants d'una àrea geogràfica o social durant un període de temps] i presentarà el pensament actual sobre les influències genètiques enfront de les influències de l'entorn per a l'aparició i la progressió de la miopia, amb un enfocament específic en el temps a l'aire lliure. Es discutirà la comprensió que actualment tenim de la influència del temps a l'aire lliure i les estratègies o enfocaments de gestió derivada dels coneixements actuals". L'acte es pot seguir en directe a través de YouTube, a partir de les deu del matí.

En "nivells alarmants"

El premi de la UPC a Padmaja Sankaridurg arriba en un moment en què, justament, els estudis han detectat que la prevalença de la miopia ha augmentat a tot el món "fins a nivells alarmants". Es preveu que, de totes les persones nascudes en aquest 2020, gairebé una de cada dues persones serà miop, i una de cada deu serà molt miop, amb valors superiors a les cinc diòptries.

"Quines seran les conseqüències d'aquest increment generalitzat de la miopia? Quin paper tenen la genètica i l'entorn en l'aparició i progressió de la miopia? Quines estratègies de gestió de la miopia es poden fer per minimitzar el seu impacte? A totes aquestes preguntes tracta de donar resposta amb el seu treball la professora Padmaja Sankaridurg", Premi Optometrista de l'Any 2020 de la FOOT-UPC.