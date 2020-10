Troben onze dies després el cos sense vida de l'home desaparegut

07.10.2020 | 13:13

L'home de prop de 80 anys desaparegut des del passat dissabte dia 26 de setembre va ser trobat ahir a la tarda sense vida en una zona de baixa vegetació a Can Boada. Onze dies després que sortís de casa seva de matinada es va trobar tapat per plantes el seu cos. En aquest període de temps s'ha activat un important operatiu de recerca, fins i tot amb la participació d'un helicòpter que va ser vist per molts terrassencs el diumenge dia 27 al Llac Petit.

Els investigadors estan treballant en diferents hipòtesis sobre la mort d'aquest home, però sembla que la versió que ha pres més força és la d'un suïcidi, malgrat que des de les forces policials no hi ha cap mena de confirmació.