Salut posa en marxa una eina digital per seguir contactes de Covid-19

06.10.2020 | 20:39

El Departament de Salut va posar en marxa ahir ContacteCovid.Cat, una eina digital complementària al circuit de seguiment e contactes de Covid-19 que funciona amb l'enviament de missatges SMS. La principal novetat de la plataforma és que permet comunicar proactivament els casos sospitosos, positius i estrets, ja que aquests rebran un SMS quan així se'ls consideri.

Rosa Romà, directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut (CatSalut), recalca que l'aplicació té com a objectiu "millorar la capacitat d'informar i implicar a les persones amb sospita de Covid-19 i positives de les mesures d'aïllament i de la declaració de contactes pel rastreig epidemiològic i per avisar el més aviat possible als contactes estrets".

En una primera fase funcional, realitzada entre el passat dijous i el dilluns, es van enviar 12.118 SMS a casos sospitosos i 5.165 a confirmats. L'usuari també rep informació de com gestionar la baixa laboral o la necessitat de fer un bon aïllament o quarantena.

L'enviament dels SMS als contactes estrets està en fase de desenvolupament. Durant aquest segon esglaó de projecte, també s'enviarà un SMS quan la PCR surti negativa. Actualment els usuaris poden veure els resultats de les proves en el portal La Meva Salut, l'espai personal de salut digital que permet accedir a aquesta informació, que ha patit un increment de les altes durant la pandèmia.

Dades personals

S'enviaran tres tipus de SMS. El primer, en el moment que hi hagi un cas sospitós: proporcionarà l'accés a una pàgina per reportar-hi les seves dades personals i se li mostrarà la definició de contacte estret, li demanarà les dades dels seus contactes estrets i li facilitarà informació sobre l'aïllament preventiu. El segon, quan la persona ja té la confirmació d'un resultat positiu: demanarà la confirmació i ampliació, si cal, dels contactes estrets ja identificats, i facilitarà informació sobre aïllament domiciliari i seguiment de símptomes.

El tercer; als contactes estrets de la persona amb resultat de PCR positiu: els donarà accés a una pàgina amb informació sobre l'aïllament preventiu i la gestió de la baixa laboral si cal, a més d'informació sobre el seguiment de símptomes i el procediment a seguir en cas que n'apareguin.