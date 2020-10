La Marató vol assolir 250 donacions de sang en quatre dies

| Marató de Donació de Sang 2020

Redacció

07.10.2020 | 14:44

El repte és assolir un mínim de 250 donacions que servirien per tractar 750 pacients en hospitals de Catalunya. L'alcalde Terrassa, Jordi Ballart ha presentat en el matí d'aquest dimecres la Marató de Donació de Sang 2020, juntament amb l'hematòloga del Banc de Sang i Teixits, Nerea Castillo, i el vicepresident de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental, Josep Tapiolas. A l'acte ha assistit també la regidora de Salut, Mónica Polo. Una de les grans novetats d'enguany és que la Marató se celebrarà durant quatre dies (del 13 al 16 d'octubre) per evitar aglomeracions i salvaguardar les mesures de seguretat davant la Covid-19. També s'ha establert un sistema de cita prèvia a través d'internet per garantir una donació ordenada