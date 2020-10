Les discoteques poden reobrir, però sense usar la pista de ball

Redacció

06.10.2020 | 20:39

El sector de l'oci nocturn manté un intens frec a frec amb la Generalitat per les mesures sanitàries que han obligat aquests locals a tancar portes. Les decisions de Salut han derivat en un enfrontament judicial. La pandèmia de la Covid-19 ha provocat una situació molt complicada per discoteques i sales de ball. Moltes ja han anunciat que no tornaran a obrir. Aquesta situació de tensió pot començar a minvar.La Generalitat permetrà que les discoteques reobrin a partir d'avui, fins a les tres de la matinada, sense poder ballar tot i que podran programar actuacions en directe, per evitar la proliferació del botellón i festes il·legals potenciant l'oci nocturn regulat amb prevenció davant el coronavirus.

Segons han anunciat les patronals d'oci nocturn Fecasarm i Fecalón i posteriorment ha confirmat la Generalitat en una roda de premsa, l'acord que han assolit el sector i el Procicat permetrà que a partir de d'avui aquests locals puguin obrir fins a les tres de la matinada, encara que no podran utilitzar les pistes de ball, que hauran d'estar ocupades per taules i cadires o només cadires i amb un aforament del local que no podrà sobrepassar el 50%.

En roda de premsa, el sotsdirector de programes i planificació de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha destacat que un dels objectius que busquen amb aquesta obertura, detallada en una resolució que es publicarà avui al Diari Oficial de la Generalitat ( DOGC), és evitar la proliferació de botellons i festes il·legals en què no es respecten les distàncies de seguretat davant el coronavirus.

Amb l'arribada del fred i la caiguda de les activitats a l'aire lliure, el Procicat ha acordat amb el sector de l'oci nocturn la reobertura d'aquests locals, tot i que no es podrà ballar a la pista per evitar el contacte, amb l'objectiu d'oferir als ciutadans espais regulats amb seguretat, per així evitar els botellons o les festes privades il·legals amb aforament per sobre del permès.

Delgado ha precisat que en cap cas estarà permès el ball -"és una línia vermella", ha advertit-, i ha subratllat que amb la reobertura d'aquests locals es potenciarà que duguin a terme activitats sobre les que tenen llicència, com el consum de begudes i actuacions en directe, sempre mantenint una distància mínima de seguretat d'un metre i mig. El responsable de Protecció Civil ha puntualitzat que de fet no es reobren les discoteques a l'ús, sinó aquests locals adaptats per a una activitat de restauració i cultura, per a la qual ja tenien llicència.

Llocs regulats

Sobre l'obertura fins a les tres de la matinada -els últims clients no podran accedir passades les dues de la matinada-, el que comporta més flexibilitat que l'aplicada per a la restauració, Delgado ha explicat que l'han acordat amb l'objectiu d'evitar que proliferin els botellons, davant la necessitat d'"arrossegar" els més joves cap a llocs regulats.

Per la seva banda, Fecasarm i Fecalon han destacat que es podran programar actuacions en directe i el públic haurà de portar mascareta mentre no estigui consumint i a més també serà obligatori dur a terme un registre d'assistents i haurà d'haver gel hidroalcohòlic a disposició dels assistents.