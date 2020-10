La festa de la pagesia terrassenca, sense sortida i dinar, però amb goigs

S.P.

07.10.2020 | 12:00

La Covid-19 no impedirà la celebració a Terrassa de la festivitat de Sant Galderic, patró dels pagesos catalans, però sí que en limitarà els actes. La Fundació Terrassenca Sant Galderic, successora de l'antiga Cooperativa Agrícola de Terrassa, ha anunciat el programa d'aquest any, amb ajornament de la sortida i el dinar de germanor que tradicional el tancava. Tampoc hi haurà cap xerrada o taula rodona. Així doncs, la festa de Sant Galderic 2020 queda limitada a dos actes programats pel pròxim dia 17, dissabte. A les 5.30 de la tarda, a la basílica catedral del Sant Esperit, una missa solemne, en què s'obsequiarà a tots els assistents amb els Goigs de Sant Galderic, un pom d'espigues de blat i una coca beneïdes. Tot seguit, a les set, a la Fundació Busquets, tindrà lloc el lliurament dels ajuts econòmics anuals a les entitats col·laboradores.