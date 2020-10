Acusat de falsedat per un adhesiu de la ITV

07.10.2020 | 15:06

La Policia Municipal ha denunciat a un conductor per un presumpte delicte de falsedad documental: duia al cotxe l'adhesiu de la ITV però no l'havia passat. Dimarts, a les 16 hres, una patrulla de la Policia Municipal va aturar el conductor d'un vehicle al carrer de la Mare de Déu de les Neus, amb el carrer de Sant Damià, en el moment que anava a cometre una infracció de trànsit. Quan els agents van consultar les dades del conductor i del vehicle, van comprovar que no constava l'assegurança en vigor del cotxe i que tenia la ITV caducada des de l'any 2019, tot i que el vehicle presentava l'adhesiu obligatori amb caducitat del 2021. Per aquest motiu, es va immobilitzar el turisme i es va denunciar al conductor, que va quedar també investigat per un delicte de falsedat documental.