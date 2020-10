Les classes confinades tornen a l'escola

05.10.2020 | 20:40

Els primers grups escolars que es van confinar preventivament per algun cas positiu de Covid-19 ja han començat a tornar a les aules. No obstant això, altres grups han estat confinats els últims dies. Segons informa la regidora d'Educació de Terrassa, Teresa Ciurana, divendres hi havia 55 grups escolars terrassencs confinats: 23 a Secundària, 30 a Infantil i Primària i 2 a les escoles bressol municipals. Divendres van tornar a l'aula un grup de Secundària i 4 d'Infantil i Primària.