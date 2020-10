Jordi Ballart: "No hi haurà Cavalcada de Reis en el format multitudinari"

L.M. Andrés

05.10.2020 | 20:40

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va confirmar ahir que la tradicional Cavalcada de Reis, en el seu format tradicional i multitudinari, "segurament, amb la situació actual, no es podrà fer", per la qual cosa "estem mirant que es pugui portar a terme d'una manera alternativa". Ballart va insistir que els Reis arribaran a Terrassa però no de la manera que "s'havia fet" fins ara. Amb aquesta manifestació ratifica la informació que va publicar Diari de Terrassa en la seva edició del passat 26 de setembre, en la que assenyalava que El Social, que organitza la Cavalcada juntament amb l'Ajuntament, havia decidit la seva cancel·lació per la crisi sanitària i que seria substituïda per un acte que permetés igualment la trobada anual dels terrassencs amb els Reis d'Orient amb el compliment de les mesures de seguretat. Aquesta notícia va provocar una resposta de l'Ajuntament mitjançant un comunicat, en el que el Govern Municipal i El Social negaven que la Cavalcada de Reis 2021 "s'hagi suspens oficialment".

Molt més clar

Però ahir l'alcalde va ser molt més clar. "Els Reis arribaran a Terrassa, segurament no amb el format multitudinari com el que s'havia fet, ja que amb l'actual situació (de pandèmia), no es podrà portar a terme". Ballart va afegir, tal com també apuntava aquest diari en la seva informació, que s'estan estudiant alternatives però que encara no hi ha una decisió en ferm. Així, l'arribada dels Reis podria fer-se realitat fent servir "diferents espais de la ciutat amb cita prèvia o en instal·lacions esportives; fins i tot una cavalcada amb reserva d'espais amb distàncies. Hi ha totes les possibilitats obertes. Hem de veure en quina situació estem en el mes de gener".

Cal recordar que poques hores després de la informació de Diari de Terrassa, la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar en roda de premsa que seria del tot impossible fer les cavalcades de Reis tradicionals aquest gener.

Jordi Ballart va insistir ahir que, en qualsevol cas, el "missatge és que els Reis d'Orient arribaran a Terrassa i el nens i nenes podran gaudir-ne".

Les indicacions

L'alcalde va dir que estem "pendents de les indicacions i les recomanacions que el Procicat vagi fent al llarg d'aquestes setmanes. Sabem que hi ha un grup del Procicat que està treballant amb les entitats municipalistes i esperen que tindrem orientacions clares en les pròximes setmanaes". Ballart, en qualsevol cas, assegura que té molt clara una qüestió: "que allò que es faci sigui igual en tots els municipis. No pot ser (va posar como exemple) que es faci una cavalcada a Barcelona, que es faci a Sabadell i que no es faci a Terrassa. Tots els municipis han de seguir el mateix criteri".