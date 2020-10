L'ús de la mascareta serà obligatori excepte si s'està duent a terme una pràctica esportiva. L'ús de la mascareta serà obligatori excepte si s'està duent a terme una pràctica esportiva.

Grups estables i mascareta a partir dels 6 anys en extraescolars i colònies

05.10.2020 | 20:40

Les activitats extraescolars, sortides i colònies s'organitzaran en grups estables de convivència per garantir la traçabilitat i l'ús de la mascareta serà obligatori a partir dels sis anys. Així s'estableix en el document "Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-21 per a...