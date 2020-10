La UPC lliurarà dimecres el Premi Optometrista de l'Any a Padmaja Sankaridurg

05.10.2020 | 13:07

La prevalença de miopia ha augmentat a tot el món fins a nivells alarmants. Quin paper tenen la genètica i l'entorn en l'aparició i progressió de la miopia? Quines estratègies de gestió de la miopia es poden fer per minimitzar el seu impacte? A totes aquestes preguntes tracta de donar resposta amb el seu treball la professora Padmaja Sankaridurg, catedràtica de la University of New South Wales, de Sydney (Austràlia), que rebrà dimecres el Premi a l'Optometrista de l'Any 2020 de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la UPC, en reconeixement a la seva vàlua acadèmica i investigadora. El lliurament s'emmarca en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2020-2021 de la FOOT, que es pot seguir en directe a través de YouTube, a partir de les deu del matí. Padmaja Sankaridurg ha publicat més de 85 articles en revistes indexades i revisades per parells, és inventora de nombroses patents, ha estat autora de diversos capítols de llibres i ha dirigit treballs de màster i doctorat. Actualment, participa en programes de recerca sobre dispositius òptics i estratègies farmacèutiques per al control de la miopia. A més, està involucrada en projectes per a la comprensió de les influències ambientals i els factors de risc en l'aparició i progressió de la miopia a través d'estudis longitudinals i multiètnics amb infants miops i no miops.