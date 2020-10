Terrassa, entre les ciutats catalanes amb més risc de rebrot

05.10.2020 | 11:40

Amb 341, 6 punts, Terrassa és a hores d'ara la ciutat catalana número 12 amb majpr risc de rebrot (EPG) del virus de la Covid-19. L'epidèmia repunta a Catalunya, on creix el risc de contagi, que ja frega els 200 punts -risc molt alt-, mentre es dispara el nombre de persones hospitalitzades fins a 823, un total de 39 més que ahir, i suma 1.413 nous contagis i 14 morts més en les últimes 24 hores. El total de morts per la Covid se situa avui en 13.415, catorze d'ells comunicats en les últimes 24 hores, mentre que el risc de rebrot (EPG) -que és l'índex de creixement potencial de l'epidemia- s'ha disparat i ha assolit els 197,56 punts, a prop dels 200 que indiquen un risc molt alt, quinze punts més que ahir. També ha crescut la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), que avui és de 1,06, és a dir, cada infectat contagia una mitjana de més d'una persona, quan la setmana passada aquest índex estava per sota d'un. Per comarques, les que tenen avui un major risc de rebrot (EPG) són el Baix Ebre, amb un EPG de 790, la Segarra (647,9, al Berguedà (566,8), la Val d'Aran (505,4 ) Osona (483,5), el Priorat (424,3), Pla de l'Estany (391,8), la Cerdanya (532,1), el Montsià (339,2), i el Gironès (329), mentre que únicament l'Alta Ribagorça té un risc baix de rebrot.

La comarca de Barcelonès, la més densa i poblada de Catalunya, té un risc de rebrot de 224,7 i una velocitat de transmissió de virus (Rt) de 1,08. Els municipis amb un risc de rebrot superior al de Terrassa són Tortosa (1.609,6), Manlleu (1.085,7), Puigcerdà (726,9), Salt (768,6), Vic (636,8), Vilafant (607), Canovelles (569,2), Amposta (554,5), Sant Adrià de Besòs (452,5), Castellar de Vallès (446,6) i Canet de Mar (376,3).