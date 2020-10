Intoxicats per salfumant en un ascensor

05.10.2020 | 19:15

Algú va abocar el salfumant a dretcient o sense voler en aquell ascensor i l'abocament va intoxicar a tres persones. Un home i dues dones van ser atesos el divendres després d'inhalar els efluvis d'aquesta dissolució d'àcid clorhídric en aigua. Els fets van ocórrer a Can Tusell.

Els serveis d'emergències van rebre l'alerta a les 10.30 de la nit: algú informava de la intensa olor, semblava que a una substància tòxica, que es percebia en un bloc de pisos de la carretera de Matadepera, a la cantonada amb el carrer de Roig Ventura. A aquesta confluència de Can Tusell es van dirigir dotacions dels bombers i després, del SEM quan es va saber que hi havia persones afectades i que aquella olor penetrant es devia a salfumant. Els afectats eren tres: un home de 56 anys i dues dones, de 63 i 67 respectivament.

Tots van sofrir irritacions de gola, segons les primeres informacions. L'home va ser traslladat a l'hospital universitari MútuaTerrassa després d'una primera atenció mèdica en el lloc dels fets. les dues dones van rebre també assistència i després van ser evacuades a l'Hospital de Terrassa. Pel que sembla, l'home afectat ja sofria asma.

Les tres dotacions de Bombers que es van desplaçar a Can Tusell van treballar durant una hora en la neteja de l'ascensor, que va quedar inhabilitat a l'espera de la desaparició definitiva de la substància.