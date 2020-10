El Centre Excursionista demana fotografies pel seu calendari del 2021

S.P.

05.10.2020 | 12:07

El calendari que el Centre Excursionista de Terrassa publica cada any és sempre una espectacular col·lecció de fotografies de natura. Ara ha començat a preparar l'edició del 2021 que, com és habitual, presentarà una selecció de les dotze millors fotografies aportades per les seccions o les persones associades o vinculades a l'entitat. Per aquest motiu, fa una crida per tal que la gent li faci arribar imatges que il·lustrin d'alguna manera les activitats pròpies del Centre. Han de ser enviades al correu centre@ce-terrassa.cat indicant que són fotografies pel calendari 2021, la secció o el tipus d'activitat i, sobretot, el nom de l'autor i una molt breu descripció de cada imatge.