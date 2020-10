Ajuda de Terrassa a Beirut

05.10.2020 | 16:23

L'Ajuntament de Terrassa, a través del conveni subscrit amb l'ONG Farmamundi, ha participat en la intervenció d'emergència de l'entitat a Beirut arran de l'explosió al port que va partir la ciutat libanesa a principis d'agost.

El Consistori forma part del Fons d'Emergències de Farmamundi amb una aportació anual de 12.000 €. Per fer front a la situació de Beirut, en què han coincidir la pandèmia del Covid-19 i l'explosió, ha fet una aportació extraordinària de 5.000 €.

L'acció humanitària coordinada per l'ONG farmacèutica subministrarà alimentació esencial i lots d'higiene personal per a les famílies més vulnerables, especialment dones i infants. Alhora, per donar suport econòmic, l'entitat està comprant els productes frescos a productors locals i vol crear així "un doble impacte positiu sobre el terreny", diu el govern municipal.

Aquesta ajuda, que es mantindrà fins al final de l'any, està centrada en l'atenció a la població dels barris més desfavorits de la ciutat, com Karantina, Tour Hamoud o en Achrafieh. Aquestes zones van resultar molt danyades per la deflagració, que va provocar que més de 300.000 persones perdessin els seus habitatges i totes les seves pertinences.