Pregària pel Temps de la Creació a l'entorn de la Parròquia de la Sagrada Familia

03.10.2020 | 04:00

Cada any, de l'1 de setembre (Jornada Mundial de Pregària per la Creació) fins al 4 d'octubre (festa de Sant Francesc d'Assís, autor del Càntic de la Criatures i patró dels ecologistes), té lloc el Temps de la Creació on els cristians d'arreu del món estem cridats a aprofundir la nostra relació amb la Terra, amb les persones i amb tota la creació. És una oportunitat per a reflexionar sobre l'actual estil de vida, renunciant al consum excessiu. En aquest marc del Temps de la Creació d'enguany, la comissió de Justícia i Pau de Terrassa ha organitzat una pregària. Tindrà lloc aquest dissabte a les sis de la tarda a l'entorn de la Parròquia de la Sagrada Família. La pregària serà a l'aire lliure i ben respectuosa amb les normes vigents sobre el coronavirus.