Cecot, amb "prudència positiva"

03.10.2020 | 04:00

Per Cecot, les dades d'aquest mes de setembre es poden valorar, "amb tota la prudència, com a positives, tant per la reducció generalitzada en l'increment d'atur com per l'increment de nous afiliats a la Seguretat Social en el conjunt d'Espanya". Tanmateix, segons Cecot, no es pot perdre de vista que les "magnituds interanuals són negatives i el ritme per aconseguir les dades de creació d'ocupació precrisis de la Covid-19 serà lent". La patronal terrassenca recorda que "el ritme de sortida dels ERTO per part de les plantilles s'ha vist alentit per una ralentitzacó de l'economia sobre tot en determinats sectors prioritaris fins el moment com el turisme". Cecot demana "canvis estructurals vinculats a fons europeus per impulsar un nou model econòmic que garanteixi una ocupació estable i de qualitat". Dins les propostes més a curt termini, veu la necessitat de prorrogar els ERTO.