Terrassa eludeix les restriccions pel seu descens de contagis 

Redacció

01.10.2020 | 21:05

Terrassa no es troba, de moment, en el llistat de poblacions susceptibles de sofrir d'immediat restriccions de moviment en aplicació de la nova norma publicada ahir en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Compleix les característiques demográfiques, perquè té més de 100.000 habitants (més de 200.000), però l'índex de contagis de coronavirus dista molt d'acostar-se a l'estipulat com d'alarma per a procedir a les severes limitacions: 500 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies, més d'un 10% de positius en les proves de diagnòstic PCR i una ocupació de les unitats de cures intensives que superi el 35% de llits disponibles.

Segons dades oficials del Departament de Salut, almenys fins diumenge passat, a Terrassa s'havien detectat 129 nous casos positius de Covid-19 en els últims set dies. I en el període de set dies abans la xifra va ser de 195. La tendència era, doncs, a la baixa i el número total se situava en els 324 casos en catorze dies, lluny dels 500 per cada cent mil habitants que estableix la normativa recentment aprovada i que ha estat motiu de polémia entre diversos governs autonòmics i l'executiu central.

De fet, cap de les ciutats de més de 100.000 habitants de Catalunya arriba als 500 casos de Covid-19 per cada 100.000 veïns en els últims 14 dies, com estableix l'ordre del Ministerio de Sanidad per aplicar mesures restrictives per contenir l'epidèmia, segons va informar EFE.

Evolució favorable

El BOE publicà ahir l'acord de Consell Interterritorial de Salut que estableix restriccions a l'entrada i sortida de persones en els municipis de més de 100.000 habitants amb incidència acumulada superior als 500 casos en 14 dies, amb un percentatge de positivitat en les proves diagnòstiques superior al 10% i en la comunitat l'ocupació de llits a la UCI per pacients amb coronavirus sigui superior al 35%.

Segons va informar el Departament de Salut, a Catalunya no es compleixen cap d'aquestes condicions, ja que la situació epidèmica està evolucionant favorablement després de prendre mesures de contenció en aquells municipis on el risc de rebrot és més alt. La ciutat de Girona, que té 104.772 habitants, i on s'estan aplicant mesures restrictives des de fa dies, és la que compta a hores d'ara la taxa més alta de casos de Covid per cada 100.000 habitants, i és de 397.

La sortida i entrada de les ciutats es podrà justificar per motius de treball, metges, d'estudis, i de força major, entre altres. En l'actualitat hi ha a Espanya onze municipis de més de 100.000 habitants, que inclouen 4.988.601 habitants, amb taxes d'incidència superiors als 500 casos per cent mil habitants.