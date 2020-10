Suspès l'estrena del documental sobre Don Edi per la meteorologia

02.10.2020 | 12:05

L'estrena del documental sobre dibuixant i humorista Eduard Torres "Don Edi", realitzat per Antoni Verdaguer, s'ha suspès per les condicions meteorològiques previstes per avui. Les instal·lacions del CD Terrassa acollien la projecció, que finalment s'ha suspès fins a una nova data. "Eduard Torres, Edi, un home contra el tedi", és el títol del documental sobre la seva vida d'una hora de duració.

El documental, elaborat entre el 14 d'agost de 2019 i el 18 d'agost de 2020, ofereix un retrat molt complet d'Eduard Torres a través d'entrevistes, imatges d'arxiu, enregistraments de ràdio, fotografies i altres documents, entre els quals nombroses caricatures i acudits.