No perdre temps

02.10.2020 | 04:00

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va tormar a reclamar que no es perdi més temps en aplicar mesures per limitar la mobilitat a Madrid, perquè el virus es multiplica i viatja, i Madrid és un nus de comunicacions rellevants, amb Barcelona, però també amb altres ciutats. "Tothom -nosaltres, Catalunya, Galícia, Aragó, Balears...- ha pres mesures independentment del color polític. Actuar i fer una gestió responsable no t'assegura res, perquè tres brots no controlats t'ho empitjoren tot; però no prendre decisions sí t'assegura tenir problemes", ha subratllat.