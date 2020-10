Terrassa compta amb més de 36 mil ciutadans majors de 65 anys, segons dades facilitades per l'Ajuntament. Nebridi Aróztegui Terrassa compta amb més de 36 mil ciutadans majors de 65 anys, segons dades facilitades per l'Ajuntament.

L'Oficina de Gent Gran serà una "finestreta única" per al col·lectiu

L.M. Andrés

01.10.2020 | 21:05

La nova Oficina de la Gent Gran serà una mena de "finestreta única" en matèria d'assessorament per aquest col·lectiu, que des de fa temps reivindicava un servei d'aquest tipus i vol esdevenir un "referent per resoldre dubtes i aportar solucions", així com orientar els usuaris en qualsevol...