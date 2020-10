L'independentisme reivindica l'1 d'octubre com un èxit

Javier Llamas

01.10.2020 | 21:05

A l'escenari, quatre urnes, estelades, una pancarta "per la llibertat dels presos polítics i exiliats", punts grocs pintats en el terra per guardar les distàncies de seguretat, un bidó folrat amb les fotos dels membres del Tribunal Suprem que van veure la causa especial del procés. Aquest va ser l'atrezzo, coronat pel desplegament d'una enorme pancarta d'un edifici, de l'acte amb què centenars d'independentistes van celebrar ahir a la Plaça Vella el tercer aniversari del referèndum de l'1-O. I ho van celebrar perquè, segons van repetir alguns dels participants davant el micròfon, calia celebrar una cita històrica que va significar "un abans i un després" en les aspiracions independentistes.

Un home propinava cops amb una sabata al bidó poc abans que comencés la ronda de discursos, protagonitzada per persones que van participar en aquella jornada de l'1 d'octubre i van rememorar el que van veure, van sentir, senten i viuen. "Ens trobem per recordar i celebrar el dia en què el dret a decidir va ser defensat", va dir la conductora de l'acte, que es va referir "als 2.850 represaliats", a l'Estat "que es diu democràtic" però és un aparell repressor que ha mostrat les seves urpes i les seves dents quan els independentistes van decidir "no continuar ajupint el cap". La pandèmia, segons aquesta portaveu, ha demostrat el perjudici que pot causar a Catalunya continuar "arrossegant el jou" de l'Estat.

Allò no va fracassar, va dir, perquè va suposar un punt d'inflexió, un abans i un després, de manera que no es pot tornar a abans de l'abans. Seria impossible. Va haver-hi demandes als partits polítics independentistes (molt més suaus que les llançades el dilluns en l'acte de protesta per la inhabilitació de Quim Torra) perquè facin front comú i anteposin "el país al partit".

El CDR va desplegar la pancarta en la façana d'un edifici, a tocar del carrer Cremat. "Llibertat presos polítics", resava. Van encendre pots de fum. I a continuació va parlar Antoni, professor i director d'institut, que va rememorar la jornada de fa tres anys, quan "vam votar i vam defensar la democràcia". Antoni va intentar ser breu, però va assegurar no saber si seria tan breu "com el nostre parlament autoinhabilitant-se". Va desgranar records d'aquell dia: el treball de molta gent, els problemes tècnics, l'aparició d'informàtics que van esmenar aquells problemes, les persones que subministraven aliments, els que van fer recompte de les paperetes. Antoni va acabar el seu discurs demanant als responsables de l'èxit de l'empresa "que siguin dignes".

La meseta

Es va cantar el "Vull ser lliure" i un representant del Consell per la República va usar el seu torn davant el micròfon per a reincidir en l'èxit del 1-O malgrat tot: "Els catalans vam aconseguir un èxit sense precedents, vam tenir coratge i confiança. Allò va ser un acte de gent molt valenta". La valentia, segons va agregar, no és la d'aquells que portaven "tatuatges i porres", sinó la que va animar als qui es van posar ferms davant dels policies "per a defensar els seus ideals".

En fi, l'1 d'octubre va constituir "un acte de desobediència, el més gran que s'ha fet a Europa". Aquell dia de la tardor del 2017 Catalunya va començar "el camí cap a la República" i s'han complert tres anys "de repressió" contra la qual cal lluitar. "Volem prendre les nostres decisions" perquè "el país de la meseta és un país tancat en el segle XIX". I els independentistes volen "un país del segle XXI". "Us volen fer creure que no ho aconseguirem", va assegurar el representant del Consell per la República. El camí, va dir, és irreversible i cal actuar "amb determinació i persistència". I va demanar, si us plau, no comprar Lotería Nacional.