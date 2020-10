Les quarantenes en l'àmbit escolar passen a ser de 10 dies

Redacció

01.10.2020 | 21:05

Les quarantenes que hauran de seguir a partir d'ara els contactes estrets de contagiats per Covid-19 i per als seus respectius grups de convivència estables passen de 14 a 10 dies per a tota la població de Catalunya. Així ho estableix el nou "Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV2", que ha estat actualitzat pel Departament de Salut.

Aquest canvi tindrà una especial incidència en l'àmbit escolar, tant a la ciutat de Terrassa com a la resta del país. D'aquesta manera, les quarantenes que tinguin lloc als centres educatius seran ja per un període de 10 dies. Pel que fa a les quarantenes iniciades abans de l'entrada en vigor del nou document, els centres avisaran a les famílies que els infants podran reprendre l'activitat presencial un cop hagin passat els 10 dies preceptius. Tot i el canvi de dies de quarantena, les autoritzacions de confinament signades per les famílies al seu dia continuen sent vàlides.

D'altra banda, els professionals que es trobin en confinament sense baixa mèdica també es reincorporaran als centres educatius un cop transcorreguts aquests 10 dies, conjuntament amb la resta del seu grup estable de convivència. I els que tinguin una baixa mèdica prescrita inicialment per 14 dies, que hagin estat substituïts en el seu lloc de treball al centre educatiu, s'incorporaran a la feina un cop acabi aquesta baixa mèdica, moment en què també finalitzarà la del nomenament del seu substitut.

Mantenir l'activitat

L'actualització del document estableix, com ja van explicar recentment les autoritats, que en cas de sospita d'un cas positiu, els menors del grup de convivència mantindran l'activitat escolar mentre esperen els resultats, sempre sense barrejar-se amb la resta de grups del centre en qüestió. Si les proves realitzades són negatives, els infants i els tutors del grup continuaran amb normalitat les seves activitats, i l'alumne es podrà incorporar quan els símptomes hagin cedit i sempre després que hagin passat un total de 24 hores sense presentar febre.

En cas que doni positiu, s'establirà obligatòriament una quarantena de 10 dies del grup i del tutor i s'indicarà la prova PCR al propi centre o en d'altres punts específics segons indiquin en cada moment els diferents equips d'atenció primària de la ciutat.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va anunciar el passat dia 22 de setembre, que Catalunya reduiria la quarantena de 14 a 10 dies d'aïllament per tal de facilitar el seu compliment. Aquesta situació entrarà ara en vigor. La Comissió de Salut Pública va aprovar la reducció del període de quarantena per als contactes estrets de 14 a 10 dies i la incorporació dels tests antigènics com a eina de diagnòstic i cribratge.