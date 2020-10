La mesura dels deu dies afectarà de manera molt particular a les escoles de la ciutat. NEBRIDI ARÓZTEGUI La mesura dels deu dies afectarà de manera molt particular a les escoles de la ciutat.

Les quarantenes en l'àmbit escolar passen a ser de 10 dies

Redacció

01.10.2020 | 21:05

Les quarantenes que hauran de seguir a partir d'ara els contactes estrets de contagiats per Covid-19 i per als seus respectius grups de convivència estables passen de 14 a 10 dies per a tota la població de Catalunya. Així ho estableix el nou "Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou...