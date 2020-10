Cau amb la moto i dóna positiu d'alcohol

02.10.2020 | 15:47

Un motorista va ser denunciat aquest dijous per donar positiu d'alcoholèmia després de patir un accident. A les 17 hores, el conductor de la motocicleta va sofrir una caiguda fortuïta a l'avinguda del Vallès, amb el carrer de Salamanca. No presentava lesions. Una dotació policial va sotmetre al conductor a la prova d'alcoholèmia estimativa, en la qual va donar un resultat positiu de 0,75 mil·ligrams. Va ser traslladat a la

Prefectura de Policia per realitzar les proves d'alcoholèmia de precisió, amb uns resultats de 0,76 i 0,73.